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Гендиректор МХАТ имени Горького рассказал о многомиллионных долгах театра

Гендиректор МХАТ имени Горького Кехман: сейчас долг театра составляет около 74 млн рублей

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал о многомиллионных долгах театра. Об этом сообщают «Известия».

По словам Кехмана, материальный урон был нанесен бывшим худруком Эдуардом Бояковым за три года руководства. На вопрос о сумме задолженности, гендиректор ответил: «было 168 миллионов, сейчас осталось порядка 73 или 74».

«В этом декабре мы сделаем внебюджет по продажам больше, чем было в доковидном декабре 2019 года, когда, по словам прежней администрации, у нее был самый большой доход. Хотя это копейки по сравнению с Михайловсим театром — там внебюджет по продажам будет 125 млн. Здесь же, дай Бог, чтобы мы сделали 45, на сегодня уже 32 есть», — рассказал о дальнейших планах Кехман.

В октябре текущего года генеральным директором МХАТ имени Горького был назначен бизнесмен Владимир Кехман, месяц спустя из театра уволился бывший директор и худрук Эдуард Бояков, написавший заявление по собственному желанию.

МХАТ имени Горького появился после разделения МХАТ СССР имени Горького на два театра в 1987 году. Вторым культурным учреждением стал МХТ имени Чехова.

Марина Совина
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