Худрук МХАТ имени Горького уволился из театра

Художественный руководитель МХАТ имени Горького, режиссер Эдуард Бояков уволился из театра, написав заявление по собственному желанию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Боякова, заявление об увольнении ему предложил написать директор Владимир Кехман. Худрук подчеркнул, что сделал это, несмотря на пятилетний контракт. «Устраивать оппозицию или фронду в ситуации когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах», — объяснил он свое решение.

Как объяснил режиссер, по версии Кехмана, причиной стало отношение Боякова к президенту театра Татьяне Дорониной. Он отказался комментировать ситуацию, а также поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал, и пожелал МХАТ успеха. О своих дальнейших планах режиссер пообещал сообщить позже. «Впереди, даст Бог, много интересного — в кино, театре, образовании и вообще в жизни», — заключил он.

В июле Татьяна Доронина написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявила, что без участия главы государства «восстановить то, что называлось МХАТ имени Горького, невозможно». Отмечалось, что обращение Дорониной к Путину было связано с участием в спектакле «Чудесный грузин» певицы и телеведущей Ольги Бузовой. В начале октября Эдуард Бояков высказался о ситуации после скандала с Дорониной. Тогда он отметил, что артистка уже давно не появлялась в театре.