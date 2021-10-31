Бузова отреагировала на отмену спектакля с ее участием во МХАТе

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова отреагировала на новость, что Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького отменил спектакль с ее участием из-за низкого спроса на билеты. Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал скриншот из ее Instagram.

«Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки как были на спектакле с моим участием», — написала Бузова (орфография и пунктуация сохранены. — прим. «Ленты.ру»).

Новый генеральный директор театра Владимир Кехман решил отменить запланированный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений». При этом уточняется, что постановку не сняли из репертуара, а только перенесли на неопределенный срок.

«Чудесный грузин» — спектакль про молодого Сталина. Бузовой отведена роль артистки кабаре Беллы Шанталь. Решение задействовать поп-звезду в постановке вызвало волну критики. Артист Сергей Безруков порадовался, что Константин Станиславский «до этого не дожил».

Худрук МХАТ Эдуард Бояков объяснил приглашение Бузовой тем, что театру нужен был «уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку».