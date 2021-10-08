Худрук МХАТ имени Горького высказался о скандале с Татьяной Дорониной

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков высказался о ситуации после скандала с президентом театра Татьяной Дорониной. Его слова приводят «Известия».

Худрук культурного учреждения отметил, что Доронина уже давно не появлялась в театре.

«Татьяна Васильевна по-прежнему не бывает в театре. Ничего не изменилось. Мы, как и раньше, передаем ее помощнику всю документацию, отражающую жизнь театра, но ответного отклика не получаем. Замороженная ситуация, я бы сказал», — добавил Бояков. Он также рассказал журналистам о реконструкции театрального здания. По словам худрука МХАТ имени Горького, на нее потребуется около десяти миллиардов рублей.

В июле этого года Доронина написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявила, что без участия главы государства «восстановить то, что называлось МХАТ имени Горького, невозможно». Отмечалось, что обращение Дорониной к Путину было связано с участием в спектакле «Чудесный грузин» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.