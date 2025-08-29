Россиянин придумал криминальные схемы по обогащению на не знающих русский мигрантах

В Иркутской области суд арестовал мужчину за нападение на мигрантов и аферу

В Иркутской области суд арестовал 40-летнего местного жителя, который придумал криминальные схемы по обогащению на не знающих русский язык мигрантах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в феврале обвиняемый, зная о желании знакомого продать свой дом, представился его владельцем иностранцу. Он предложил мигранту заключить сделку купли-продажи и получил первоначальный взнос в размере 10 миллионов рублей за дом, который ему не принадлежит.

Правоохранители также выяснили, что в августе злоумышленник организовал разбойное нападение еще на одного иностранца, рассчитывая, что тот не обратится в полицию из-за незнания русского языка. Он нанял группу сообщников, которые проникли в дом потерпевшего. Угрожая предметом, похожим на пистолет, и применив физическую силу, злоумышленники похитили 3,5 миллиона рублей. После этого нападавшие скрылись с места происшествия.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 162 («Разбой») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в школах России внедрят методички по работе с детьми мигрантов.

