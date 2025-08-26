Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:54, 26 августа 2025Россия

Учителей российских школ обяжут рассказывать детям о толерантности из-за мигрантов

Mash: В школах России внедрят методички по работе с детьми мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

В школах России внедрят методички по работе с детьми мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на учителей возложат обязанности по отслеживанию успеваемости и поведения за теми детьми иностранцев, которые допущены до обучения. Причиной этому стали трудности в адаптации.

В частности, рекомендации предусматривают проведение классных часов о дружбе и толерантности, указано в публикации. В особых случаях школам предложено привлекать на помощь представителей национальных диаспор.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге для не сдавших тестирование по русскому языку детей мигрантов будет возможность обжаловать результаты. Оспорить итоги экзамена они смогут через специальную апелляционную комиссию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Боливии пообещали разорвать многомиллиардные контракты с Россией по добыче лития. Чем это грозит?

    Google оштрафовали в России на миллионы рублей

    Конгрессмены США оказались в опасности

    Стали известны масштабы выпуска Lada Iskra на бывшем заводе Nissan

    Рассекречена дешевая версия Samsung Galaxy S25

    В России оценили состояние переговоров по Украине

    В морге Харьковской области выявили массовые случаи кражи с тел бойцов ВСУ

    Россия собралась увеличить экспорт нефти из-за проблем с переработкой

    Максим Галкин накрасил губы и примерил женский наряд на видео

    Встретившиеся с Наговициной на горе в Киргизии альпинисты не выжили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости