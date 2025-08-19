В Петербурге для не сдавших тест по русскому детей мигрантов открыли возможность для жалоб

В Санкт-Петербурге для не сдавших тестирование по русскому языку детей мигрантов открыли возможность для оставления жалоб. Оспорить результаты экзамена они смогут через специальную апелляционную комиссию, пишет РБК.

Как следует из распоряжения городского комитета по образования, мигранты смогут пожаловаться как на нарушения порядка проведения экзамена, так и непосредственно выставленные баллы.

Жалобы на нарушения процедуры можно подать в день тестирования, а на несогласие с оценкой — в течение 10 рабочих дней после получения результатов. Заявления будут приниматься в письменной форме по установленному образцу. Его будут рассматривать в течение четырех рабочих дней, а ответ на жалобу направят не позднее трех дней после заседания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ни один из допущенных до экзамена по русскому языку детей мигрантов не справился с тестом.