Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:09, 19 августа 2025Россия

В Петербурге для не сдавших тест по русскому детей мигрантов открыли возможность для жалоб

В Петербурге не сдавшие тест по русскому мигранты смогут оспорить результаты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

В Санкт-Петербурге для не сдавших тестирование по русскому языку детей мигрантов открыли возможность для оставления жалоб. Оспорить результаты экзамена они смогут через специальную апелляционную комиссию, пишет РБК.

Как следует из распоряжения городского комитета по образования, мигранты смогут пожаловаться как на нарушения порядка проведения экзамена, так и непосредственно выставленные баллы.

Жалобы на нарушения процедуры можно подать в день тестирования, а на несогласие с оценкой — в течение 10 рабочих дней после получения результатов. Заявления будут приниматься в письменной форме по установленному образцу. Его будут рассматривать в течение четырех рабочих дней, а ответ на жалобу направят не позднее трех дней после заседания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ни один из допущенных до экзамена по русскому языку детей мигрантов не справился с тестом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал Украине много земли

    Лавров напомнил об условиях признания Украины

    В России объяснили изменение позиции США по Крыму

    В России прокомментировали планы Британии выделить крупную сумму на оружие для Украины

    Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского

    В МИД России рассказали о сбывшемся предсказании Зеленского

    Российский Т-72Б3М выдержал попадания десятков дронов

    Жители европейской страны увеличили вложения в оборону в десять раз

    В Петербурге для не сдавших тест по русскому детей мигрантов открыли возможность для жалоб

    Опасность заполонивших Подмосковье ядовитых пауков оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости