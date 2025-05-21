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13:50, 21 мая 2025Россия

В российском городе все допущенные до теста дети мигрантов провалили экзамен по русскому

Вице-губернатор Петербурга Потехина: Дети мигрантов не сдали тест по русскому
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Санкт-Петербурге ни один из допущенных до экзамена по русскому языку детей мигрантов не справился с тестом. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина, ее слова приводит «Интерфакс».

По сообщению чиновника, всего на тестирование для зачисления в городские школы подали заявки 14 человек и из-за проблем с документами лишь двое из детей были допущены до сдачи русского языка.

«Два ребенка, которые дошли до экзамена, сдать его не смогли. Оба (...) претендуют на поступление в первый класс. С очень плохим знанием языка дети приезжают», — рассказала Потехина.

Она добавила, что основной поток сдающих тест по русскому языку начнется позднее — в августе.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что на случаи несдачи экзаменов по русскому языку перед зачислением в школу детьми мигрантов должно реагировать МВД.

ЖЗЛ
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