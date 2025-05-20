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16:04, 20 мая 2025Россия

В России раскрыли последствия для родителей не сдавших тест по русскому детей мигрантов

Музаев: При несдаче теста по русскому детьми мигрантов должно реагировать МВД
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Анзор Музаев

Анзор Музаев. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

На случаи несдачи экзаменов по русскому языку перед зачислением в школу детьми мигрантов должно реагировать МВД. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

По его словам, дети мигрантов в случае неуспешного прохождения тестирования на знание русского языка имеют право на повторную попытку, но если и она будет неудачной, то МВД могут принимать меры. Раскрывая последствия для родителей не сдавших тест дошкольников, Музаев отметил, что речь идет об административном наказании.

«У них есть право на попытку. В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями, если и через три месяца ребенок не сдал, то они должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств», — заключил глава Рособрнадзора.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил высылать из России и «ждать родителей дома» не сдавших тест по русскому языку детей мигрантов. Он также выступил с инициативой ограничить количество возможностей пересдачи экзамена тремя попытками.

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