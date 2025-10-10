Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:14, 10 октября 2025Интернет и СМИ

Задержанного в Баку российского журналиста освободили

В Баку освободили главу «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Баку освободили главу редакции российского агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова.

Решение об освобождении журналиста было принято накануне встречи российского лидера Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. Отмечается, что российская сторона также освободила одного из задержанных на территории РФ граждан Азербайджана.

30 июня в офис агентства «Sputnik Азербайджан» пришла полиция. Правоохранители задержали Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов обвинили в незаконном предпринимательстве и мошенничестве и приговорили к четырем месяцам предварительного заключения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергосистема на грани коллапса». Армия России вывела из строя ключевые ГЭС и ТЭС Украины. Города погрузились во тьму

    Российская авиакомпания нарушила права пассажиров и поплатилась

    Стали известны планы США после первого этапа мирного плана по Газе

    Раскрыты сроки наступления метеорологической зимы в Москве

    Задержанного в Баку российского журналиста освободили

    56-летняя супермодель в прозрачном платье без нижнего белья посетила балет

    Мусоровоз переехал пенсионерку в российском городе и попал на видео

    Женщина неделю проболела дома и разбогатела на восемь миллионов рублей

    Раскрыто реальное время работы iPhone 17

    В России раскрыли цели удара по северу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости