Задержанного в Баку российского журналиста освободили

В Баку освободили главу «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых

В Баку освободили главу редакции российского агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова.

Решение об освобождении журналиста было принято накануне встречи российского лидера Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. Отмечается, что российская сторона также освободила одного из задержанных на территории РФ граждан Азербайджана.

30 июня в офис агентства «Sputnik Азербайджан» пришла полиция. Правоохранители задержали Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов обвинили в незаконном предпринимательстве и мошенничестве и приговорили к четырем месяцам предварительного заключения.

