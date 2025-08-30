Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:06, 30 августа 2025Интернет и СМИ

Киселев призвал освободить задержанных журналистов Sputnik Азербайджан

Киселев призвал Баку как можно скорее освободить работников Sputnik Азербайджан
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Журналистов «Sputnik Азербайджан» необходимо освободить как можно скорее. Об этом заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в разговоре с РИА Новости.

Собеседник агентства напомнил, что главред «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов два месяца находятся за решеткой. «За все это время — никакой реакции от тех, кто намеренно использовал журналистов "Sputnik Азербайджан" для того, чтобы спровоцировать серьезный кризис в отношениях двух союзнических стран и народов», — с досадой отметил он. Киселев подчеркнул, что считает неприемлемым лишение свободы коллег, к работе которых «никогда не было никаких вопросов», и назвал нецивилизованными обвинения их сначала в шпионаже, а затем в мошенничестве. «Мы вновь призываем к скорейшему освобождению наших сотрудников и предоставлению им возможности вернуться на Родину», — заключил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня».

30 июня в бакинскую редакцию «Sputnik Азербайджан» пришла полиция, после чего Картавых и Белоусова задержали. По обвинениям в незаконном предпринимательстве и мошенничестве их приговорили к четырем месяцам предварительного заключения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Историческая память, отношения с Пекином и роль в мировой политике: Путин дал интервью «Синьхуа» в преддверии визита в Китай

    В ЕС раскрыли нюансы по возвращению замороженных российских активов

    Мессенджер MAX появится на продаваемых в РФ смартфонах

    В России создали новое устройство для гарантированного подрыва дрона-камикадзе

    Назван самый подорожавший товар в мире

    Стало известно об ухудшении состояния Петросяна

    ВС РФ нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины

    МИД России заявил о подготовке безвизовых поездок в страны Африки, Азии и Ближнего Востока

    Киселев призвал освободить задержанных журналистов Sputnik Азербайджан

    В Италии заявили об отсутствии угрозы со стороны России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости