Киселев призвал освободить задержанных журналистов Sputnik Азербайджан

Киселев призвал Баку как можно скорее освободить работников Sputnik Азербайджан

Журналистов «Sputnik Азербайджан» необходимо освободить как можно скорее. Об этом заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в разговоре с РИА Новости.

Собеседник агентства напомнил, что главред «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов два месяца находятся за решеткой. «За все это время — никакой реакции от тех, кто намеренно использовал журналистов "Sputnik Азербайджан" для того, чтобы спровоцировать серьезный кризис в отношениях двух союзнических стран и народов», — с досадой отметил он. Киселев подчеркнул, что считает неприемлемым лишение свободы коллег, к работе которых «никогда не было никаких вопросов», и назвал нецивилизованными обвинения их сначала в шпионаже, а затем в мошенничестве. «Мы вновь призываем к скорейшему освобождению наших сотрудников и предоставлению им возможности вернуться на Родину», — заключил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня».

30 июня в бакинскую редакцию «Sputnik Азербайджан» пришла полиция, после чего Картавых и Белоусова задержали. По обвинениям в незаконном предпринимательстве и мошенничестве их приговорили к четырем месяцам предварительного заключения.