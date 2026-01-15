«Для нас это культурный взрыв». Оружие, пустые разговоры и раздача просроченной еды. Что шокирует российских туристов в США?

«Лента.ру»: Россиян в США шокирует обилие оружия и раздача просроченной еды

Российские путешественники, побывавшие в США в последнее время, удивляются происходящим там переменам и тому, насколько американцы не похожи на жителей других стран — от манеры общения и наличия оружия практически в каждом доме до привычки вытаскивать еду из мусорных контейнеров. Что больше всего шокирует россиян в США и как сегодня живут русские люди в Америке — в материале «Ленты.ру».

Вежливость с пистолетом за поясом

Одна из главных вещей, которая удивляет россиян в США, это отношение к оружию. В Америке личный пистолет — не привилегия, а необходимость. Несмотря на непрекращающиеся перестрелки и вооруженные нападения в школах, университетах и общественных местах, власти США не отказывают гражданам в праве на владение оружием, которым может воспользоваться любой человек.

На параде в честь Дня ветеранов на Пятой авеню в Манхэттене, Нью-Йорк Фото: Brendan McDermid / Reuters

Подобная норма сформировалась не без исторических причин: переселенцы и старатели, покорявшие Дикий Запад, всегда имели при себе оружие, чтобы охранять семью и нажитый капитал. Новоиспеченные американцы к тому же должны были быть готовы служить в полиции для защиты страны, поэтому конституционные нормы на ношение оружия были закреплены еще во Второй поправке от 1791 года.

Смешно, но я заметил: чем больше оружия вокруг, тем люди спокойнее. Никто не орет, не подрезает, не сигналит просто так — даже на парковке Александр российский тревел-блогер

Как рассказал путешествовавший по Штатам Александр, американцы искренне верят, что оружие делает их жизнь безопаснее. Он считает, что поэтому в Америке приветствуется показная вежливость, а все конфликты разрешаются мирно. «Я как-то стоял в очереди в Walmart. Передо мной двое мужчин поспорили из-за тележки. У нас (в России) уже пошел бы мат и драка, а там — оба застыли и между ними повисла тишина, как в вестерне. Потом один резко сказал: "You can go first, sir" («Можете пройти первым, сэр» — англ.). И никакой драки, просто уступил. Потому что у каждого второго под рубашкой [пистолет или револьвер] Smith & Wesson», — объяснил россиянин.

Тим Хендсби с винтовкой Windham Weaponry возле своего оружейного магазина в Леванте Фото: Brianna Soukup / Portland Portland Press Herald via Getty Images

Его позицию разделяет и россиянин Егор, который переехал в США в 2025 году. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что в США невозможно увидеть драку на дороге из-за того, что кто-то кого-то подрезал или не уступил. «Потому что у кого-то может оказаться пистолет, и все это понимают. Поэтому американцев так забавляют ролики с видеорегистраторов из России, где парни выходят из авто и дерутся», — добавил он.

Улица Пауэлл в Сан-Франциско, 21 октября 2025 года Фото: Jeff Chiu / AP

«В США прямота часто считается грубостью»

Различия между русскими и американцами особенно сильно проявляются в общении. Эмигрантка из России рассказала, что для культуры США характерен small talk, однако россияне не любят мягкие и ненавязчивые речевые обороты, такие как «я бы на твоем месте», «мне кажется», — они не станут их использовать и сразу перейдут к делу. Американцы такую прямолинейность не поощряют.

«Русские говорят то, что думают. Американцы — то, что будет звучать вежливо. В США прямота часто считается грубостью. Я уже знаю, что это ваша культурная особенность, но, честно говоря, несмотря на это некоторые обороты речи меня удивляют. Я просто привык, что американцы очень осторожные и обходят углы, как могут», — рассказал эмигрантке житель Штатов.

Русский ресторан на Брайтон-Бич в Бруклине, где проживает одна из крупнейших украинско-русских общин в Америке Фото: Spencer Platt / Getty Images

Москвичка Полина, путешествовавшая по США в 2025 году, тоже удивилась этой особенности американцев. Более того, из-за этого она едва не осталась без жилья на время отпуска. В интервью «Ленте.ру» девушка рассказала, что в Нью-Йорке у нее был знакомый американец, она написала ему за месяц до поездки с просьбой помочь с жильем.

«Я просто посмотрела цены на отели и поняла, что это будет слишком дорого, поскольку я путешествовала одна. В итоге я написала своему знакомому Мэтту, спросила, нет ли у него друзей, которые готовы сдать мне комнату на десять дней, и Мэтт сам предложил пожить в его комнате, сказав, что он будет на съемках в это время», — рассказала девушка.

Рождественский рынок на Юнион-сквер в Нью-Йорке Фото: Liao Pan / China News Service / VCG via Getty Images

Мэтт подтвердил даты, написал, что будет ждать Полину, а потом пропал. «Спустя пару недель я снова спросила, точно ли он готов меня принять. Но он просто перестал отвечать. А когда до поездки оставалась всего неделя, он написал, что, оказывается, ему не очень удобно, что незнакомая девушка будет жить в его комнате, потому что его соседи по квартире не обрадовались этой новости», — отметила Полина.

В итоге туристке пришлось искать жилье в последний момент и переплачивать за комнату в хостеле, который находился далеко от центра города. «Да-да, я знаю, что скупой платит дважды. Но я просто не понимаю, почему нельзя было сразу написать правду и сказать, что ему неудобно? Я ведь даже не напрашивалась, а просто спросила, может ли он помочь. Мне совершенно непонятна эта особенность их менталитета», — удивилась путешественница.

Еда с помойки — трофей

Еще одна особенность жизни в США, которая поражает россиян, — распространенный в стране фриганизм.

Фриганизм Это философия и образ жизни, основанный на протесте против культуры потребления и расточительства. Люди сознательно находят все еще пригодные вещи и продукты питания в мусорных контейнерах для экономии и снижения отходов

Российский путешественник Алексей Кутовой рассказал, что супермаркеты развитых стран выбрасывают от 10 до 20 процентов всех продуктов, тонны нормальной еды с истекающим сроком годности оказываются в мусорном контейнере. В ответ на это в Соединенных Штатах и Европе в конце 90-х появились фриганы — люди, которые не брезгуют доставать хорошую еду из отходов.

Двое фриганов роются в мусорных баках возле продуктового магазина на Манхэттене Фото: Kristoffer Tripplaar / Sipa Press / Legion-media.com

«В целом американское общество смотрит на фриганизм как на осознанный выбор, а не признак нищеты. Человек заботится об экологии и не хочет участвовать в культуре перепотребления», — добавил Кутовой.

Когда видишь, что достаешь запечатанную пачку шпината за пять баксов или круассаны, которые выглядят будто только что из пекарни, стыд быстро уходит. Особенно когда понимаешь, сколько денег экономишь Алексей Кутовой российский тревел-блогер

В Америке фриганизм не вызывает осуждения, напротив — крупные супермаркеты, производители и фермеры отдают излишки или еду с истекающими сроками в фудбанки — благотворительные организации, которые собирают подобные продукты и передают их нуждающимся людям. Марина Ершова воспользовалась этой социальной поддержкой и отметила, что получатели такой помощи — не бедные люди, а зачастую рядовые американцы.

Волонтеры в штате Юта собирают продукты для нуждающихся в Солт-Лейк-Сити Фото: Rick Bowmer / AP

При этом россиянка подчеркнула, что соотечественники в таких фудбанках в первую очередь искали бы не еду, а подвох. «Больше всего русский человек боится не бесплатной еды, а того, что она окажется нормальной! Потому что тогда рушится вся внутренняя картина мира, где "бесплатно — значит унизительно". Когда ты открываешь коробку, а там курица, свежие овощи и хлеб, ты не радуешься — ты ищешь подвох, потому что нас так учили», — поделилась мнением Ершова.

Вход в магазин русской еды, Майами Фото: Jeffrey Greenberg / UCG / Universal Images Group via Getty Images

Американки не пытаются понравиться мужчинам, в отличие от русских женщин

Блогерша также высказалась о внешнем виде жительниц США. По ее словам, в отличе от ухоженных россиянок, которые даже мусор выносят с макияжем, ни одна американка не будет наряжаться и краситься ради одобрения общества. Девушки в Америке выглядят как хотят, даже если их внешний вид шокирует или отпугивает потенциальных партнеров.

Волосы в пучок, весит как двухдверный холодильник, лицо без грамма косметики, никаких брюликов, сережек, туфелек. А на ногах говнодавы и разные носки! И главное — она не стесняется. Она даже не понимает, что вообще можно стесняться Марина Ершова российская тревел-блогерша

При этом американские женщины — самые труднодоступные в мире. Дело в высоких стандартах: американки финансово независимы, поэтому деньгами их не привлечь. Жительницы Штатов считают, что мужчина должен соответствовать их личным представлениям о храбрости, чести и романтике. «Все это показывает крайнюю инфантильность американок, вне зависимости от уровня их образования или размера банковского счета. Как можно рассчитывать на счастливые отношения с мужчиной, опираясь на такие странные параметры, как абсолютное бесстрашие», — поделился наблюдением российский путешественник Александр.

На набережной Кони-Айленд в Нью-Йорке Фото: Alexi Rosenfeld / Getty Images

Однако спросом такие женщины все же не пользуются, впрочем, как и представители сильного пола. «Не знаю, поэтому не могу ничего утверждать насчет предпочтений американских женщин, но русские девушки, а также представительницы других национальностей очень разочарованы душевной пустотой и тупостью американских мужчин», — добавил Александр.

Дети в США взрослеют поэтапно, а в России их «бросают в воду»

Сравнивая взросление в России и США, Ершова отметила, что в Америке подростков постепенно вводят во взрослую жизнь, тогда как в России этот переход часто происходит резко. По ее словам, американская модель воспитания сначала раздражает, но со временем становится понятной.

Национальная аллея недалеко от Капитолия в Вашингтоне Фото: Rahmat Gul / AP

«Вот, например, 16 лет. Для русского уха — вообще детский сад. Ну, в школу там ходит, штаны протирает. А тут в этом возрасте ребенок уже спокойно водит машину, может работать официально, зарабатывать свои деньги, иметь банковскую карту, ездить куда хочет. И никто не стоит над душой с криками "ты еще маленький"», — подчеркнула блогерша.

Официальный возраст совершеннолетия в США, как и в России, наступает в 18 лет. Однако алкоголь остается под запретом до 21 года. При этом, по наблюдению туристки, подростки не стремятся нарушить этот запрет — они знают, что все получат в свое время.