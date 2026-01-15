«Для нас это культурный взрыв». Оружие, пустые разговоры и раздача просроченной еды. Что шокирует российских туристов в США?

Российские путешественники, побывавшие в США в последнее время, удивляются происходящим там переменам и тому, насколько американцы не похожи на жителей других стран — от манеры общения и наличия оружия практически в каждом доме до привычки вытаскивать еду из мусорных контейнеров. Что больше всего шокирует россиян в США и как сегодня живут русские люди в Америке — в материале «Ленты.ру».
Вежливость с пистолетом за поясом
Одна из главных вещей, которая удивляет россиян в США, это отношение к оружию. В Америке личный пистолет — не привилегия, а необходимость. Несмотря на непрекращающиеся перестрелки и вооруженные нападения в школах, университетах и общественных местах, власти США не отказывают гражданам в праве на владение оружием, которым может воспользоваться любой человек.
Подобная норма сформировалась не без исторических причин: переселенцы и старатели, покорявшие Дикий Запад, всегда имели при себе оружие, чтобы охранять семью и нажитый капитал. Новоиспеченные американцы к тому же должны были быть готовы служить в полиции для защиты страны, поэтому конституционные нормы на ношение оружия были закреплены еще во Второй поправке от 1791 года.
Смешно, но я заметил: чем больше оружия вокруг, тем люди спокойнее. Никто не орет, не подрезает, не сигналит просто так — даже на парковке
Как рассказал путешествовавший по Штатам Александр, американцы искренне верят, что оружие делает их жизнь безопаснее. Он считает, что поэтому в Америке приветствуется показная вежливость, а все конфликты разрешаются мирно. «Я как-то стоял в очереди в Walmart. Передо мной двое мужчин поспорили из-за тележки. У нас (в России) уже пошел бы мат и драка, а там — оба застыли и между ними повисла тишина, как в вестерне. Потом один резко сказал: "You can go first, sir" («Можете пройти первым, сэр» — англ.). И никакой драки, просто уступил. Потому что у каждого второго под рубашкой [пистолет или револьвер] Smith & Wesson», — объяснил россиянин.
Его позицию разделяет и россиянин Егор, который переехал в США в 2025 году. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что в США невозможно увидеть драку на дороге из-за того, что кто-то кого-то подрезал или не уступил. «Потому что у кого-то может оказаться пистолет, и все это понимают. Поэтому американцев так забавляют ролики с видеорегистраторов из России, где парни выходят из авто и дерутся», — добавил он.
«В США прямота часто считается грубостью»
Различия между русскими и американцами особенно сильно проявляются в общении. Эмигрантка из России рассказала, что для культуры США характерен small talk, однако россияне не любят мягкие и ненавязчивые речевые обороты, такие как «я бы на твоем месте», «мне кажется», — они не станут их использовать и сразу перейдут к делу. Американцы такую прямолинейность не поощряют.
«Русские говорят то, что думают. Американцы — то, что будет звучать вежливо. В США прямота часто считается грубостью. Я уже знаю, что это ваша культурная особенность, но, честно говоря, несмотря на это некоторые обороты речи меня удивляют. Я просто привык, что американцы очень осторожные и обходят углы, как могут», — рассказал эмигрантке житель Штатов.
Москвичка Полина, путешествовавшая по США в 2025 году, тоже удивилась этой особенности американцев. Более того, из-за этого она едва не осталась без жилья на время отпуска. В интервью «Ленте.ру» девушка рассказала, что в Нью-Йорке у нее был знакомый американец, она написала ему за месяц до поездки с просьбой помочь с жильем.
«Я просто посмотрела цены на отели и поняла, что это будет слишком дорого, поскольку я путешествовала одна. В итоге я написала своему знакомому Мэтту, спросила, нет ли у него друзей, которые готовы сдать мне комнату на десять дней, и Мэтт сам предложил пожить в его комнате, сказав, что он будет на съемках в это время», — рассказала девушка.
Мэтт подтвердил даты, написал, что будет ждать Полину, а потом пропал. «Спустя пару недель я снова спросила, точно ли он готов меня принять. Но он просто перестал отвечать. А когда до поездки оставалась всего неделя, он написал, что, оказывается, ему не очень удобно, что незнакомая девушка будет жить в его комнате, потому что его соседи по квартире не обрадовались этой новости», — отметила Полина.
В итоге туристке пришлось искать жилье в последний момент и переплачивать за комнату в хостеле, который находился далеко от центра города. «Да-да, я знаю, что скупой платит дважды. Но я просто не понимаю, почему нельзя было сразу написать правду и сказать, что ему неудобно? Я ведь даже не напрашивалась, а просто спросила, может ли он помочь. Мне совершенно непонятна эта особенность их менталитета», — удивилась путешественница.
Еда с помойки — трофей
Еще одна особенность жизни в США, которая поражает россиян, — распространенный в стране фриганизм.
Это философия и образ жизни, основанный на протесте против культуры потребления и расточительства. Люди сознательно находят все еще пригодные вещи и продукты питания в мусорных контейнерах для экономии и снижения отходов
Российский путешественник Алексей Кутовой рассказал, что супермаркеты развитых стран выбрасывают от 10 до 20 процентов всех продуктов, тонны нормальной еды с истекающим сроком годности оказываются в мусорном контейнере. В ответ на это в Соединенных Штатах и Европе в конце 90-х появились фриганы — люди, которые не брезгуют доставать хорошую еду из отходов.
«В целом американское общество смотрит на фриганизм как на осознанный выбор, а не признак нищеты. Человек заботится об экологии и не хочет участвовать в культуре перепотребления», — добавил Кутовой.
Когда видишь, что достаешь запечатанную пачку шпината за пять баксов или круассаны, которые выглядят будто только что из пекарни, стыд быстро уходит. Особенно когда понимаешь, сколько денег экономишь
В Америке фриганизм не вызывает осуждения, напротив — крупные супермаркеты, производители и фермеры отдают излишки или еду с истекающими сроками в фудбанки — благотворительные организации, которые собирают подобные продукты и передают их нуждающимся людям. Марина Ершова воспользовалась этой социальной поддержкой и отметила, что получатели такой помощи — не бедные люди, а зачастую рядовые американцы.
При этом россиянка подчеркнула, что соотечественники в таких фудбанках в первую очередь искали бы не еду, а подвох. «Больше всего русский человек боится не бесплатной еды, а того, что она окажется нормальной! Потому что тогда рушится вся внутренняя картина мира, где "бесплатно — значит унизительно". Когда ты открываешь коробку, а там курица, свежие овощи и хлеб, ты не радуешься — ты ищешь подвох, потому что нас так учили», — поделилась мнением Ершова.
Американки не пытаются понравиться мужчинам, в отличие от русских женщин
Блогерша также высказалась о внешнем виде жительниц США. По ее словам, в отличе от ухоженных россиянок, которые даже мусор выносят с макияжем, ни одна американка не будет наряжаться и краситься ради одобрения общества. Девушки в Америке выглядят как хотят, даже если их внешний вид шокирует или отпугивает потенциальных партнеров.
Волосы в пучок, весит как двухдверный холодильник, лицо без грамма косметики, никаких брюликов, сережек, туфелек. А на ногах говнодавы и разные носки! И главное — она не стесняется. Она даже не понимает, что вообще можно стесняться
При этом американские женщины — самые труднодоступные в мире. Дело в высоких стандартах: американки финансово независимы, поэтому деньгами их не привлечь. Жительницы Штатов считают, что мужчина должен соответствовать их личным представлениям о храбрости, чести и романтике. «Все это показывает крайнюю инфантильность американок, вне зависимости от уровня их образования или размера банковского счета. Как можно рассчитывать на счастливые отношения с мужчиной, опираясь на такие странные параметры, как абсолютное бесстрашие», — поделился наблюдением российский путешественник Александр.
Однако спросом такие женщины все же не пользуются, впрочем, как и представители сильного пола. «Не знаю, поэтому не могу ничего утверждать насчет предпочтений американских женщин, но русские девушки, а также представительницы других национальностей очень разочарованы душевной пустотой и тупостью американских мужчин», — добавил Александр.
Дети в США взрослеют поэтапно, а в России их «бросают в воду»
Сравнивая взросление в России и США, Ершова отметила, что в Америке подростков постепенно вводят во взрослую жизнь, тогда как в России этот переход часто происходит резко. По ее словам, американская модель воспитания сначала раздражает, но со временем становится понятной.
«Вот, например, 16 лет. Для русского уха — вообще детский сад. Ну, в школу там ходит, штаны протирает. А тут в этом возрасте ребенок уже спокойно водит машину, может работать официально, зарабатывать свои деньги, иметь банковскую карту, ездить куда хочет. И никто не стоит над душой с криками "ты еще маленький"», — подчеркнула блогерша.
Официальный возраст совершеннолетия в США, как и в России, наступает в 18 лет. Однако алкоголь остается под запретом до 21 года. При этом, по наблюдению туристки, подростки не стремятся нарушить этот запрет — они знают, что все получат в свое время.
Глядя на этих подростков, которые в 16 уже работают, водят машину и понимают цену деньгам, я ловлю себя на мысли: может, они тут не такие уж и дураки