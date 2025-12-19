Реклама

03:35, 19 декабря 2025Путешествия

Россиянка описала уровень поддержки в Америке словами «ждала подвох, а дали курицу»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lynne Sladky / AP

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала уровень социальной поддержки в Америке словами «ждала подвох, а дали курицу». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, как воспользовалась системой помощи — фудбанком. Она объяснила, что получателями подобных благотворительных акций в США являются пенсионеры, семьи с детьми, работающие люди, студенты, мигранты и рядовые американцы. В подобных банках продовольствия люди бесплатно получают мясо, фарш, курицу, молочные продукты, овощи, фрукты и многое другое.

При этом еда не является «просрочкой», а имеет истекающий срок годности, поврежденную упаковку, неправильную этикетку или вовсе представляет собой «излишек» на производстве. «В США выбрасывать еду — это почти преступление против совести, поэтому магазины и даже крупные корпорации отдают еду официально», — подчеркнула россиянка.

Девушка отметила, что русский человек в подобных акциях всегда будет искать подвох, потому что получить бесплатную еду для него все равно, что быть униженным. «Фудбанк — это не про нищету. Это про то, что в цивилизованном обществе еда не должна оказываться на помойке», — объяснила путешественница.

Ранее Ершова описала отличия россиян от американцев словами «привыкли выживать». По мнению автора публикации, русский человек всегда и во всем ищет подвох.

