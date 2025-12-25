Реклама

03:30, 25 декабря 2025Путешествия

Россиянка описала взросление детей в США словами «подводят к жизни без пинка под зад»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, путешествующая по США, описала отношение к детям в этой стране словами «подводят к жизни без пинка под зад». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Сравнивая взросление людей в России и в Соединенных Штатах, Ершова подчеркнула, что в Америке жизнь более размеренная, поэтому подростки интегрируются в жизнь «по кусочкам». «Не как у нас: вчера ребенок, сегодня паспорт получил — и вперед! Жизнь, бей по голове. В США все растянуто, как каша по тарелке. Сначала это бесит, а потом начинаешь понимать, зачем они так сделали», — добавила туристка.

Автор публикации отметила, что с 16 лет подростки в Америке учатся нести ответственность без предрассудков со стороны взрослых: они получают права, водят машину и могут ходить на подработки, чтобы заработать на жизнь. Взрослыми «официально» они становятся с 18 лет, однако употреблять спиртные напитки все еще не могут. «Американцы реально ждут 21 года. Без истерик, без подпольных пьянок в подъезде, без героических рассказов: "Мы в 14 уже пили". Они просто знают: придет время — и все будет», — рассказала блогерша.

Путшественница пришла к выводу, что в США детей «сначала учат держаться на поверхности, потом грести, потом нырять», а в России человека сразу «кидают в воду». «Глядя на этих подростков, которые в 16 уже работают, водят и понимают цену деньгам, я ловлю себя на мысли: может, они тут не такие уж и дураки», — заключила девушка.

Ранее Ершова описала одну особенность жизни в США фразой «для нас это культурный взрыв». Автора публикации удивило, что помощь в Америке — это норма.

