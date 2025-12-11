Реклама

Россиянка описала еду в США словами «русскому лучше это даже не трогать»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Brent Hofacker / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала еду в США словами «русскому лучше это даже не трогать». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, завтрак американцев россиянка охарактеризовала фразой «диабетический привет». Она рассказала, что в него обычно входят сладкое печенье или хлопья, которые сверху любят полить сиропом. По ее словам, такой вариант в Америке называют healthy choice, или «здоровым выбором». «Русскому человеку лучше это не пробовать. Потому что после этих завтраков мы с Сашей хотели лечь спать обратно — как будто съели полтора торта», — добавила блогерша.

Также россиянка не оценила и любимую всеми американцами арахисовую пасту. Она отметила, что ее местные едят со всем. «Первый раз я попробовала. Второй раз — уже осторожнее. На третий раз поняла: "Это не для нас, братцы". Это продукт, который оставляет ощущение, что ты поел пластилина», — поделилась Ершова.

Путешественница добавила, что осталась не в восторге и от мяса. Оно не имеет ни выраженного запаха, ни вкуса, и выглядит так, будто было создано на 3D-принтере, призналась автор блога. «И вот что я поняла — американцы едят все, что русскому человеку противопоказано морально. Но это их еда. Их культура. Их вкусы», — заключила российская путешественница.

Ранее Ершова описала одно американское блюдо словами «Калашников среди завтраков». Речь шла о местной тортилье.

