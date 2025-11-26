Россиянка побывала в США и описала одно блюдо словами «Калашников среди завтраков»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала одно местное блюдо словами «Калашников среди завтраков». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественница сравнила американскую тортилью с кирпичом и автоматом Калашникова. В это блюдо чаще всего входит картошка, бекон или колбаски, яйца, сыр, фасоль, авокадо и соус. «Пока человек пытается это откусить, все начинает падать, капать, течь. Но американцы едят это в машине, на ходу, на работе. У них, видимо, врожденная гибкость пальцев», — отметила Ершова.

По сообщению автора публикации, американцы предпочитают завтракать бисквитами, обильно политыми соусами из молока. Также утром они едят сладкие пончики, жареные сосиски и картошку, а в «полезный завтрак» в виде овсянки добавляют шоколад, кленовый сироп, орехи, арахисовое масло, ягоды и семена чиа. «Россияне просто не едят такое по утрам — это факт. Не потому, что хуже, а потому что культура еды другая. И это нормально», — сделала вывод путешественница.

Ранее Марина Ершова описала еду в ресторанах США фразой «россияне вряд ли попробуют». Блогерша объяснила, что порой даже не может понять, из чего приготовлены блюда, которые американцы едят с самого детства.