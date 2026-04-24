Максим Галкин опубликовал новое фото 77-летней Аллы Пугачевой с тростью

Юморист Максим Галкин опубликовал новое фото Аллы Пугачевой с тростью у моря

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) опубликовал новое фото советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой с тростью. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний артист показал фото, на котором 77-летняя исполнительница позировала в клетчатом платье-рубашке и повязанном на пояс вязаном кардигане.

Помимо этого, звезда надела коричневые ботильоны на невысоком каблуке и солнцезащитные очки. Примадонна была запечатлена на фоне морского пейзажа.

Ранее в апреле Галкин разместил снимок всей семьи Аллы Пугачевой в честь ее 77-летия. На нем предстали дочь Примадонны Кристина Орбакайте и зять Михаил Земцов. В кадре также позировали сам Галкин и его с Пугачевой дети Гарри и Елизавета.