Максим Галкин опубликовал фото всей семьи Аллы Пугачевой в честь ее 77-летия

Юморист Галкин опубликовал фото всей семьи Аллы Пугачевой в честь ее 77-летия

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) опубликовал фото всей семьи советской и российской певицы Аллы Пугачевой в честь ее 77-летия. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний артист размесил снимок, на котором были запечатлены дочь Примадонны, Кристина Орбакайте, и зять, Михаил Земцов. Помимо этого, в кадре позировал сам Галкин и его с Пугачевой дети Гарри и Елизавета. Также с именинницей стоял внук, Никита Пресняков.

Известно, что ради празднования дня рождения певицы родственники прилетели на Кипр. Для мероприятия знаменитость выбрала черное свободное платье длины макси.

Ранее в апреле в сети восхитились внешностью дочери Пугачевой и Галкина со словами «просто космос». Артист и его наследница снялись на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США.