В сети восхитились внешностью дочери Пугачевой и Галкина со словами «просто космос»

В сети восхитились внешностью дочери советской и российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Елизаветы Галкиной со словами «просто космос». Пост появился на странице ведущего в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний артист и его наследница снялись на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. Он позировал в серой курте и коричневой шапке, а девочка надела пальто в черно-красную клетку и уложила волосы в две косы.

Поклонники высказались о дочери пары в комментариях. «Какая Лиза красивая! Просто космос», «Какая же девочка замечательная у вас получилась», «Бог наградил невероятной красотой», «Олицетворение самой наичистейшей природной красоты», — отметили юзеры.

Пугачева и Галкин поженились в 2011 году, а в 2013 году у знаменитостей с помощью суррогатной матери родилась двойня — Елизавета и Гарри.

