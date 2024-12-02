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19:03, 2 декабря 2024Путешествия

Туристка рассказала о внезапной слепоте после напитка на Бали

Туристка из США ослепла после употребления алкогольного напитка на Бали
Алина Черненко

Фото: haritanita / Freepik

Туристка из США рассказала о том, как она внезапно ослепла, употребив алкогольный напиток на индонезийском острове Бали. Ее историю публикует издание The Bali Sun.

После массового отравления туристов метанолом в Лаосе американка Эшли Кинг решила поделиться историей, которая произошла с ней во время отдыха на популярном курорте Азии в 2011 году. В последний день отпуска девушка заказала тропический коктейль с водкой в одном из баров района Кута. Затем путешественница отправилась в Новую Зеландию, и во время следующих двух дней поездки ее состояние ухудшалось.

«Я наконец добралась до своего хостела и легла спать, а когда проснулась на следующее утро, то заметила, что там было очень тусклое освещение, — описала свой опыт Кинг. — Примерно через десять минут мне стало тяжело дышать, я хватала ртом воздух».

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По словам американки, когда ее доставили в ближайшую больницу, она уже ничего не видела. Врачи выяснили, что в организме девушки содержалось большое количество метанола. Чудом ей удалось выжить, однако она до сих пор страдает от последствий отравления 13-летней давности.

«Теперь я ослепла. У меня осталось около двух процентов зрения, и это было, безусловно, самое травмирующее и тяжелое, что мне когда-либо приходилось переживать. Мне пришлось заново учиться жить», — призналась она журналистам.

Ранее британская туристка, выжившая после массового отравления алкоголем с метанолом в Лаосе, назвала произошедшее худшими двумя неделями в жизни. Девушка рассказала, что через несколько часов после употребления напитка она почувствовала сильную усталость, а потом у нее началась рвота и поднялась температура.

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