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19:03, 26 ноября 2024Путешествия

Отравившаяся водкой в Азии туристка описала свой опыт фразой «худшие две недели в жизни»

Алина Черненко

Фото: Ford Stratton / Unsplash

Британская туристка, выжившая после массового отравления алкоголем с метанолом в Азии, назвала произошедшее худшими двумя неделями в жизни. Своей историей она поделилась в соцсетях, на публикацию обратил внимание таблоид Daily Mail (DM).

Люси Дэвисон, которая отдыхала с молодым человеком в популярном у туристов городе Ванг Вьенг в Лаосе, призналась, что она выпила водку в хостеле Nana Backpackers и в течение 15 часов у нее начали появляться опасные симптомы.

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«Я бы не хотела, чтобы кто-то пережил то, что пришлось вынести мне и моему парню, потому что это были буквально худшие две недели в нашей жизни», — такой фразой описала свой опыт британка.

Дэвисон пояснила, что многие хостелы в Юго-Восточной Азии предлагают своим гостям бесплатные алкогольные напитки в качестве комплемента. «У нас был большой стол примерно на десять человек, и мы делились друг с другом тем, что нам давали», — рассказала путешественница.

Несмотря на небольшое количество выпитого, через несколько часов девушка почувствовала сильную усталость, а потом у нее началась рвота и поднялась температура. Спутник Дэвисон отвез ее в больницу, где ее положили в реанимацию на сутки. Туристка провела в медицинском учреждении следующие четыре дня и поблагодарила врачей, которые, по ее словам, спасли ей жизнь.

Дэвисон предупредила других туристов, собирающихся посетить Юго-Восточную Азию, чтобы они были осторожными в выборе алкоголя и проверяли его состав перед тем, как выпить.

По данным издания, сотрудники Nana Backpackers отрицают, что они добавляли что-либо в водку, которую бесплатно раздавали гостям в рамках акции «Счастливый час». Владельца хостела Дыонг Дук Тоана задержали, но никаких обвинений ему пока не предъявлено.

Ранее сообщалось, что шесть туристов из разных стран выпили испорченные алкогольные напитки во время отдыха в Лаосе и не выжили. Все они покупали спиртное, содержавшее метанол, в Ванг Вьенге.

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