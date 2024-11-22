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19:02, 22 ноября 2024Путешествия

Шесть туристов выпили алкоголь во время отдыха в Азии и не выжили

BI: шесть туристов выпили испорченный алкоголь в Лаосе и не выжили
Алина Черненко

Фото: PM88 / Shutterstock / Fotodom

Шесть туристов из разных стран выпили испорченные алкогольные напитки во время отдыха в Азии и не выжили. Об этом сообщает Business Insider (BI).

Жертвами отравления стали американец, две датчанки, две австралийки и британка. Все они покупали спиртное, содержавшее метанол, в популярном туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе.

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Отмечается, что 19-летние австралийки выпили алкоголь в хостеле Nana Backpacker. Персонал нашел пострадавших в номере, после чего девушек доставили в больницу в критическом состоянии. Спасти обеих не удалось. Где остальные четверо туристов взяли напитки с метанолом, не уточняется.

Как пишет издание, употребление метанола, бесцветного и безвкусного спирта, который используется в составе чистящих средств, клея и красок, может привести к тошноте, рвоте, сердечной и дыхательной недостаточности. По данным организации «Врачи без границ», в Азии зафиксирован самый высокий в мире уровень отравления этим веществом.

Ранее австралийский турист выпил алкоголь во время двухнедельного отдыха на Бали и оказался в коме. В больнице у него диагностировали низкий уровень глюкозы и высокий уровень калия в крови.

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