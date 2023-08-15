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20:04, 15 августа 2023Путешествия

Турист выпил алкоголь на Бали и оказался в коме

Австралийский турист был введен в кому во время отдыха на Бали из-за алкоголя

Фото: Dicky Bisinglasi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Австралийский турист выпил алкоголь во время двухнедельного отдыха на Бали и оказался в коме. Об этом сообщает PerthNow.

По информации издания, 26-летний Артемий Стаханов (Artemiy Stakhanov) из Перта потерял сознание возле своего отеля в курортной зоне Кута. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали у больного респираторный дистресс, низкий уровень глюкозы и высокий уровень калия в крови. Путешественник был введен в искусственную в кому и переведен в отделение интенсивной терапии.

Родные Стаханова, в том числе мать, приехали на индонезийский остров, чтобы поддержать его. Врачи заподозрили, что турист отравился алкоголем. В настоящее время проходит сбор средств на лечение австралийца.

Ранее турист из Новой Зеландии отравился метанолом в составе алкогольных напитков в ночном клубе на Бали и в конвульсиях упал на пол в туалете заведения. Уточняется, что пострадавший отдыхал с девушкой и друзьями, когда почувствовал себя плохо.

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    Зарина Дзагоева
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