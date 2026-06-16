Телефон заискрился и опалил салон пассажирского самолета во время рейса

NYP: Во время рейса из Лондона в Лас-Вегас на борту British Airways вспыхнул телефон

Во время перелета из Великобритании в США на борту пассажирского самолета авиакомпании British Airways случился пожар — его причиной стал телефон. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

По данным источника, инцидент произошел 15 июня на рейсе из Лондона в Лас-Вегас, штат Невада. Пилот доложил диспетчерам, что на борту заискрился и вспыхнул телефон. Пламя опалило внутреннюю отделку салона.

Бортпроводники заверили, что все под контролем. Полет продолжился в штатном режиме. В 14:30 по местному времени воздушное судно приземлилось в аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе. Пассажиры покинули лайнер без происшествий. Информация о том, кому принадлежало средство связи, не обнародована.

Ранее двигатель самолета с 207 пассажирами на борту загорелся из-за удара молнии. Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета.