Глава фракции Зеленского в Раде призвал депутатов остановиться

Гончаренко: Арахамия призвал депутатов Рады прекратить политические заявления
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Francisco Seco / AP

Глава фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия призвал народных депутатов прекратить политические заявления на фоне раскола партии. Об этом в социальных сетях сообщает украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Коллеги, прошу никаких заявлений не публиковать политических больше. Вы меня лично подставляете сейчас. Остановитесь», — приводится в публикации сообщение Арахамии.

Ранее Гончаренко заявил о расколе в партии Зеленского «Слуга народа». Он сообщил, что часть представителей правящей фракции выступила с заявлением о создании новой коалиции и нового правительства.

19 октября спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук приостановил работу парламента из-за коррупционного скандала с участием окружения Зеленского. По его словам, парламент перешел в режим консультаций по поводу скандала.

