В Раде заявили о расколе в партии Зеленского

Гончаренко: В партии Зеленского произошел раскол из-за дела Миндича
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ed Ram / Getty Images

В партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского произошел раскол из-за дела о коррупции против бизнесмена Тимура Миндича. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Представители "Слуги народа" выступили с заявлением о создании новой коалиции и нового правительства. (...) Ну что ж, видим в "Слуге народа" раскол», — написал он.

До этого депутат Верховной Рады Никита Потураев опубликовал сообщение, в котором он и другие депутаты от правящей партии призвали уволить всех причастных к коррупционному скандалу на Украине. Они также выступили за создание коалиции национальной стабильности и формирование нового правительства.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра энергетики Светлану Гринчук. Кроме нее парламент поддержал увольнение министра юстиции Германа Галущенко.

