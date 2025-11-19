Министра юстиции Украины отправили в отставку после коррупционного скандала

Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Украины Галущенко

Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко. Об этом сообщает депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Топ-коррупционер Герман Галущенко... пока-пока. "За" — 323 голоса», — говорится в сообщении.

Телеканал ТСН уточняет, что ни один из депутатов не проголосовал «против» и не воздержался.

В ноябре на Украине в центре внимания оказался коррупционный скандал, который вызвал широкий резонанс в обществе. Оппозиционные партии власти «Слуга народа» уже призывают к отставке всего правительства страны, в то время как окружение Владимира Зеленского требует отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака из-за его возможной причастности к делу.