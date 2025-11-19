Бывший СССР
Рада приостановила работу из-за коррупционного скандала

Спикер Рады Стефанчук приостановил работу из-за коррупционного скандала
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук приостановил работу парламента из-за коррупционного скандала с участием окружения президента страны Владимира Зеленского. С таким заявлением политик выступил в ходе пленарного заседания, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Мы сейчас переходим в режим консультаций по ситуации, которая сложилась. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно», — высказался спикер.

Стефанчук объявил о приостановке заседаний Рады по итогам встречи совета, состоящего из представителей парламентских фракций. Политик сообщил, что в пленарном заседании 19 ноября объявлен перерыв на неопределенный срок.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о расколе в партии Зеленского «Слуга народа». Он сообщил, что часть представителей правящей фракции выступила с заявлением о создании новой коалиции и нового правительства.

