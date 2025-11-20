Глава фракции Зеленского поставил условие президенту

Гончаренко: Арахамия поставил условие Зеленскому

Глава правящей на Украине фракции «Слуга народа» Давид Арахамия поставил условие президенту республики Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Давид Арахамия поставил условие Зеленскому: надо увольнять [главу ОП Андрея] Ермака, чтобы Рада дальше работала и сохранить монобольшинство», — написал депутат.

По его словам, Владимир Зеленский отказался увольнять Ермака, а к требованию Арахамии присоединились глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министр цифрового развития Михаил Федоров.

Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что вечером состоится заседание правящей фракции, где Зеленский инициирует увольнение Арахамии.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявлял, что Зеленский отказался увольнять главу своего офиса Ермака, а на всех, кто участвовал в коррупционном скандале на Украине с участием бизнесмена Тимура Миндича, будет совершена «контратака».