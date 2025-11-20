Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:14, 20 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский на фоне бунта встретится с сопартийцами

Литвин: Зеленский встретится с депутатами Рады от своей партии «Слуга народа»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Henry Nicholls - WPA Pool / Getty Images

Зеленский встретится с депутатами Верховной Рады от партии «Слуга народа» вечером 20 ноября. Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает РБК-Украина в своем Telegram-канале.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, встреча может состояться около 20:00 по местному времени (19:00 по московскому времени).

До этого депутат Рады от партии Зеленского Никита Потураев призвал уволить всех фигурантов антикоррупционного расследования «О деятельности преступной группы под руководством Тимура Миндича». Требование поддержали и другие члены правящей партии.

Впоследствии глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал бунт сопартийцев против президента. Он подчеркнул, что заявление принадлежит отдельным депутатам, которые имеют на это право.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

    В России подешевели некоторые виды парфюма

    Собака набросилась на ребенка в российском городе

    Венгрия выдвинула требование Украине

    Россияне выразили свое отношение к тучным людям в самолетах

    Специально переехавшего многодетную россиянку водителя BMW осудили на 11 лет

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Москвичей предупредили об опасности

    Эксперту шоу Соловьева стало плохо в Москве

    Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости