Зеленский на фоне бунта встретится с сопартийцами

Литвин: Зеленский встретится с депутатами Рады от своей партии «Слуга народа»

Зеленский встретится с депутатами Верховной Рады от партии «Слуга народа» вечером 20 ноября. Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает РБК-Украина в своем Telegram-канале.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, встреча может состояться около 20:00 по местному времени (19:00 по московскому времени).

До этого депутат Рады от партии Зеленского Никита Потураев призвал уволить всех фигурантов антикоррупционного расследования «О деятельности преступной группы под руководством Тимура Миндича». Требование поддержали и другие члены правящей партии.

Впоследствии глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал бунт сопартийцев против президента. Он подчеркнул, что заявление принадлежит отдельным депутатам, которые имеют на это право.