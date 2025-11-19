Бывший СССР
В партии Зеленского прокомментировали бунт против президента

Арахамия: Заявления депутатов о поддержке НАБУ не отражают позиции фракции
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergei Chuzavkov / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Глава правящей на Украине фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал заявления части депутатов с требованием уволить всех причастных к коррупционному скандалу. Его слова передает «Страна.ua».

«Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако замечу, что не следует воспринимать его как позицию всей фракции», — заявил Арахамия.

По его словам, ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила.

Ранее депутат Верховной Рады Никита Потураев опубликовал требования некоторых депутатов правящей партии о том, что необходимо уволить всех причастных к коррупционному скандалу на Украине. Он не уточнил фамилии тех, кто выступил инициатором создания этого обращения.

