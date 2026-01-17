Реклама

02:02, 17 января 2026Мир

Раскрыт состав совета мира по Газе

В состав совета мира по Газе вошли Рубио, Уиткофф, Кушнер, Блэр
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Тарек Алиян / РИА Новости

В состав совета мира по Газе вошли госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Помимо этого, в состав вошли глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел. В списке также указан миллиардер Марк Роуэн.

«Для реализации концепции Совета мира — под председательством президента Дональда Дж. Трампа — был сформирован учредительный исполнительный совет», — говорится в сообщении.

Как уточняется, каждый член совета будет курировать определенное направление деятельности, имеющее решающее значение для стабилизации ситуации в секторе Газа.

На днях Стив Уиткофф заявил о начале реализации второго этапа плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. По его словам, в рамках второго этапа урегулирования в Газе будет создана переходная палестинская администрация.

В конце декабря в секторе Газа впервые с начала конфликта между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС провели рождественскую службу.

