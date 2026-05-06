Россиянка с сыном решили сделать самогон и едва не погибли

Мать с сыном решили сделать самогон в поселке Мамакан Иркутской области и едва не погибли. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям российского издания, произошел взрыв самогонного аппарата. Часть двухквартирного дома буквально вынесло, начался пожар.

Прибывшие к месту спасатели обнаружили внутри 42-летнюю женщину и 14-летнего подростка. Их с ожогами доставили в больницу.

Позже в региональном управлении МЧС разъяснили, что во время работы у аппарата слетела трубка охлаждения, пошли пары спиртовой смеси, а при отключении из розетки проскочила искра.

До этого стало известно, что в Воронеже самогонный аппарат взорвался и разрушил балкон многоэтажного дома на Ленинском проспекте. В результате инцидента пострадали двое мужчин, их госпитализировали.