11:01, 6 мая 2026Россия

Россиянка с сыном решили сделать самогон и едва не погибли

Мать с сыном решили сделать самогон в Иркутской области и едва не погибли
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мать с сыном решили сделать самогон в поселке Мамакан Иркутской области и едва не погибли. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям российского издания, произошел взрыв самогонного аппарата. Часть двухквартирного дома буквально вынесло, начался пожар.

Прибывшие к месту спасатели обнаружили внутри 42-летнюю женщину и 14-летнего подростка. Их с ожогами доставили в больницу.

Позже в региональном управлении МЧС разъяснили, что во время работы у аппарата слетела трубка охлаждения, пошли пары спиртовой смеси, а при отключении из розетки проскочила искра.

До этого стало известно, что в Воронеже самогонный аппарат взорвался и разрушил балкон многоэтажного дома на Ленинском проспекте. В результате инцидента пострадали двое мужчин, их госпитализировали.

