Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета

Путин: Нужно обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить работу жизненно важных сервисов при ограничениях интернета. Его слова передает РИА Новости.

«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов», — заявил глава государства. Соответствующее поручение он дал министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Отмечается, что его также получат специальные службы и правоохранительные органы.

По словам президента, важные ресурсы должны работать и при ограничениях сети. Путин уточнил, что имеет в виду портал «Госуслуги», платежные сервисы и электронные ресурсы, на которых можно записаться к врачу.

Глава государства также подчеркнул, что технологические возможности решить эту задачу есть.

Ранее Путин объяснил сбои в работе интернета. Он, в частности, заявил, что ограничения, с которыми иногда сталкиваются жители российских городов, связаны с предотвращением угроз, в том числе террористических актов.