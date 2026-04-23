Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета

17:07, 23 апреля 2026

Путин: Нужно обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить работу жизненно важных сервисов при ограничениях интернета. Его слова передает РИА Новости.

«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов», — заявил глава государства. Соответствующее поручение он дал министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Отмечается, что его также получат специальные службы и правоохранительные органы.

По словам президента, важные ресурсы должны работать и при ограничениях сети. Путин уточнил, что имеет в виду портал «Госуслуги», платежные сервисы и электронные ресурсы, на которых можно записаться к врачу.

Глава государства также подчеркнул, что технологические возможности решить эту задачу есть.

Ранее Путин объяснил сбои в работе интернета. Он, в частности, заявил, что ограничения, с которыми иногда сталкиваются жители российских городов, связаны с предотвращением угроз, в том числе террористических актов.

