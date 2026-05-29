Венгер поздравил Аршавина с юбилеем

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер поздравил Андрея Аршавина с юбилеем

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поздравил экс-игрока «канониров» Андрея Аршавина с 45-летием. Об этом сообщает Sport24.

Специалист пожелал россиянину хорошего празднования юбилея. «Конечно, он был запоминающимся игроком для меня и "Арсенала". Великий футболист!» — заявил Венгер.

20 мая Аршавин отреагировал на победу «канониров» в чемпионате Англии. По его словам, команда завоевала титул заслуженно.

Аршавин празднует 45-летие 29 мая. Футболист играл за «Арсенал» под руководством Венгера с 2009 по 2013 год. Россиянин не завоевал трофеев с английской командой.