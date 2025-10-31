Бывший СССР
Кандидат в премьеры Молдавии уже заговорил об отставке

Мунтяну захотел уйти в отставку при отказе Молдавии от вступления в ЕС
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Александр Мунтяну захотел уйти в отставку при отказе республики от вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет издание NewsMaker в Telegram.

«Во время обсуждения депутат-коммунист Адриан Доментюк спросил Мунтяну, готов ли он уйти в отставку, если договор о присоединении к ЕС не подпишут в указанный срок (до 2028 года — прим. «Ленты.ру»), — говорится в публикации. Уточняется, что Мунтяну ответил на данный вопрос положительно.

После этого кандидат на пост главы кабмина Молдавии выразил мнение, что если страна не присоединится к ЕС, это будет «плохо для всех». Вместе с тем он назвал себя бойцом и пообещал бороться до конца.

24 октября президент Молдавии Майя Санду назначила гражданина США молдавского происхождения Александра Мунтяну кандидатом на пост премьера республики. Она пожелала ему успехов в формировании правительства.

