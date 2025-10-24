Гражданин США стал премьером в постсоветской стране

Санду назначила гражданина США Мунтяну на пост премьера Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду назначила гражданина США молдавского происхождения Александра Мунтяну на пост премьера республики. Об этом сообщает NewsMaker.

«По итогам консультаций с парламентскими фракциями я подписала сегодня указ, согласно которому назначаю господина Александра Мунтяну кандидатом на должность премьер-министра», — написала Санду.

Она пожелала ему успехов в формировании правительства и выполнения ожиданий в виде сохранения мира, подготовки Молдавии к вступлению в Евросоюз, укрепления экономики и повышения уровня жизни молдаван.

Ранее Санду ответила на критику назначения нового премьер-министра словами об экс-президенте Франции Шарле де Голле и об одном из почитаемых в республике правителей Молдавского княжества Стефане Великом.