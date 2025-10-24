Гражданин США стал премьером в постсоветской стране

Президент Молдавии Майя Санду назначила гражданина США молдавского происхождения Александра Мунтяну на пост премьера республики. Об этом сообщает NewsMaker.
«По итогам консультаций с парламентскими фракциями я подписала сегодня указ, согласно которому назначаю господина Александра Мунтяну кандидатом на должность премьер-министра», — написала Санду.
Она пожелала ему успехов в формировании правительства и выполнения ожиданий в виде сохранения мира, подготовки Молдавии к вступлению в Евросоюз, укрепления экономики и повышения уровня жизни молдаван.
Ранее Санду ответила на критику назначения нового премьер-министра словами об экс-президенте Франции Шарле де Голле и об одном из почитаемых в республике правителей Молдавского княжества Стефане Великом.