Гражданин США стал премьером в постсоветской стране

Санду назначила гражданина США Мунтяну на пост премьера Молдавии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Парламент Молдовы

Парламент Молдовы. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду назначила гражданина США молдавского происхождения Александра Мунтяну на пост премьера республики. Об этом сообщает NewsMaker.

«По итогам консультаций с парламентскими фракциями я подписала сегодня указ, согласно которому назначаю господина Александра Мунтяну кандидатом на должность премьер-министра», — написала Санду.

Она пожелала ему успехов в формировании правительства и выполнения ожиданий в виде сохранения мира, подготовки Молдавии к вступлению в Евросоюз, укрепления экономики и повышения уровня жизни молдаван.

Ранее Санду ответила на критику назначения нового премьер-министра словами об экс-президенте Франции Шарле де Голле и об одном из почитаемых в республике правителей Молдавского княжества Стефане Великом.

