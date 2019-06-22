Сын Алибасова рассказал о планах на квартиру отца

Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бари Алибасова, пообещал, что оставит отцу квартиру. Об этом он рассказал в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия».

Алибасов-младший заверил, что не собирается отбирать у него жилплощадь. Сын продюсера отметил, что первый раз видит его в адекватном состоянии после госпитализации. Он обрадовался тому, что к отцу возвращается память.

20 июня продюсер заявил, что лишит сына наследства. Артист намерен пожертвовать свое состояние на содержание приютов для животных. Алибасов-младший был шокирован заявлениями отца, поскольку испугался за его адекватность.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали максимальную степень ожога желудка. 17 июня продюсер был выписан из НИИ имени Склифосовского.

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