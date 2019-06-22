Алибасов записал видеообращение

Продюсер Бари Алибасов записал первое видеообращение после отравления, в котором рассказал о своем меню. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

В видео продюсер опроверг информацию о том, что он голодает. Он заявил, что чувствует себя прекрасно, и продемонстрировал свое детское питание. «Вчера на ночь глядя съел полтарелки гречневой каши, что наконец пришлось мне по душе», ― говорит Алибасов. Он уточнил, что постоянно получает рекомендации по питанию от врачей НИИ Склифосовского. Видео он завершил словами о любви к поклонникам.

18 июня сестра Алибасова Зоя Воробьева высказала предположение, что родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной отравили артиста целенаправленно. Она подозревала, что жена Алибасова таким образом пыталась привлечь внимание мужа. Представитель продюсера опроверг эту информацию и заявил, что «Шукшины и Алибасовы не воспринимают всерьез» слова Воробьевой.

Алибасова выписали из НИИ Склифосовского 17 июня. Сын забрал его домой и решил отвезти в Казахстан для восстановления.

Продюсер отравился 4 июня. Он перепутал средство для прочистки труб «Крот» с соком и выпил его, в результате чего получил ожог желудка. Врачи оценили его как максимальный. Семья Алибасова собиралась подать в суд на производителя.

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