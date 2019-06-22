Алибасов сел на диету

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что продюсер ест каши и детское питание.

Сам Алибасов опроверг сообщения о голодовке, которые ранее распространились в СМИ, и рассказал о своей диете. Он ест детское питание и диетические каши, соблюдая рекомендации врачей НИИ Склифосовского.

«Накануне в СМИ прошла информация о том, что якобы мои родственники меня не лечат, насильно удерживают дома и даже не так кормят, я голодаю. Хочу сказать, что все это не так. Меня лечат. Я иду на поправку», ― поделился Алибасов через своего PR-директора.

17 июня Алибасова выписали из больницы после полного обследования. Домой его забрал сын. Он хочет отвезти отца в Казахстан для реабилитации и отдыха.

Вечером 16 июня состояние продюсера оценивалось как тяжелое. Сотрудник НИИ Склифосовского рассказал, что Алибасов находился в токсикологической реанимации.

Бари Алибасов отравился 14 июня. Он случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его со стаканом сока. Продюсера госпитализировали с острым отравлением химикатами. Он получил сильный ожог пищевода, которому врачи дали максимальную степень тяжести.

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