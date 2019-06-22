Жена Алибасова попала в больницу

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали после приступа бронхиальной астмы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, актриса обратилась за медицинской помощью, почувствовав удушье. Медики провели ей небулайзерную терапию и приняли решение доставить ее в больницу. О состоянии актрисы пока ничего не сообщается.

Федосеева-Шукшина — жена музыкального продюсера Бари Алибасова. В начале июня он попал в реанимацию с острым отравлением химикатами. Алибасов выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. Через несколько недель его выписали.

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