Появились подробности о состоянии попавшей в больницу жены Алибасова

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину собираются в ближайшее время отпустить из больницы, куда она попала после приступа бронхиальной астмы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на представителя ее мужа — музыкального продюсера Бари Алибасова.

«Сейчас она чувствует себя нормально и собирается домой. Ее жизни ничего не угрожает. Речи о длительной госпитализации не идет», — заверил он.

О госпитализации актрисы стало известно утром в субботу, 22 июня. Она обратилась за медицинской помощью, почувствовав удушье.

Мужа Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасова недавно выписали из больницы, куда он попал с отравлением химикатами: продюсер по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Ему диагностировали максимальную степень ожога желудка.

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