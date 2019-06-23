Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео

Интер Сторис / YouTube

Конфликт продюсера группы «На-На» Бари Алибасова с диетологом Марият Мухиной, произошедший 20 июня, попал на видео. Кадры инцидента опубликованы на YouTube-канале «Интер Сторис».

Конфликт развернулся сначала в квартире продюсера, затем — на лестничной клетке, куда Алибасов вытолкал пришедших к нему медиков, журналистов и Мухину. Шоумен утверждает, что диетолог тайно давала ему психотропные вещества, от которых он провел четыре дня в коме. В один момент продюсер снял халат и показал на теле следы от уколов, якобы поставленных Мухиной.

Все это время Алибасов твердо стоял на ногах. Тем не менее спустя два дня после конфликта, 22 июня, он появился на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» в инвалидном кресле.

20 июня к дому Алибасова приехали два наряда полиции. Первый патруль вызвала Мухина, выдавшая себя за лечащего врача Алибасова из НИИ имени Склифосовского. Второй наряд полиции вызвал сам Алибасов. Он утверждал, что Мухина — не его лечащий врач, а шарлатанка. Также он обвинил диетолога в накачивании его психотропными веществами.

Бари Алибасов отравился 4 июня. Он случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его со стаканом сока. Продюсера госпитализировали с острым отравлением химикатами. Он получил сильный ожог пищевода, которому врачи дали максимальную степень тяжести.

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