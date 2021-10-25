Экс-директору «Уральских пельменей» отказали во взыскании с шоу миллионов рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал бывшему директору творческого объединения «Уральские пельмени» Сергею Нетиевскому по иску к компании «Уральские пельмени продакшн», учрежденной восемью участниками шоу. О том, что экс-руководителю коллектива не удалось отсудить у бывших коллег несколько десятков миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.

По данным агентства, инстанция согласилась с нижестоящим судом, отказавшим экс-директору «Уральских пельменей» во взыскании около 42 миллионов рублей с компании, учредителями которой являются Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Вячеслав Мясников, Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Андрей Рожков и Александр Попов.

Отмечается, что это самый крупный иск Нетиевского к бывшим коллегам, против которых он уже несколько лет ведет серию судебных разбирательств. Экс-продюсер проекта намеревался взыскать компенсацию за нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев 57 выпусков программы, которые были сняты в период с 2010 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России отказал «Уральским пельменям» в жалобе на взыскание миллиона рублей с Нетиевского. Уточнялось, что инстанция решила не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отклонили претензии участников коллектива.

Нетиевский с 2011 по 2016 год был директором объединения «Уральские пельмени». Он же в качестве индивидуального предпринимателя оказывал участникам шоу услуги по организации концертов, гастролей и телесъемок.