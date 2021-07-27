Девятый арбитражный апелляционный суд отказал бывшему директору коллектива «Уральские пельмени» Сергею Нетиевскому по делу о взыскании крупной суммы с участников шоу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным картотеки арбитражных дел, в минувший понедельник суд отклонил жалобу Нетиевского на принятое в апреле этого года решение арбитражного суда Москвы. Бывший директор «Уральских пельменей» не смог отсудить 9,3 миллиона рублей у шоу. Звезда шоу сообщил, что планирует подать кассацию после того, как подробно изучит постановление.

Нетиевский просил взыскать компенсацию за нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев 57 выпусков передачи, записанных в период с 2010 по 2015 год. По словам экс-директора, несмотря на то, что допустимое количество показов программ было исчерпано, они все равно продолжали выходить в эфир.

Ответчиком по делу выступала компания «Уральские пельмени продакшн» (УПП), учрежденная восемью участниками шоу. В 2016-2019 годах она создала и показала 79 выпусков «Уральские пельмени. Любимое», в которых были использованы фрагменты из 57 оригинальных программ.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы отклонил крупнейший иск бывшей звезды коллектива «Уральские пельмени» Нетиевского к восьми участникам шоу. Тогда речь шла о взыскании около 42 миллионов рублей.