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Суд отклонил претензии «Уральских пельменей» к бывшему директору

Верховный суд отказал в жалобе «Уральских пельменей» к экс-директору Сергею Нетиевскому
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Сергей Нетиевский
Сергей Нетиевский
Фото: @netievskiy_official

Верховный суд России отказал участникам творческого объединения «Уральские пельмени» в жалобе на взыскание миллиона рублей с бывшего директора Сергея Нетиевского. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Верховный суд решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отклонили претензии участников коллектива – Дмитрия Брекоткина, Сергея Исаева, Сергея Ершова, Дмитрия Соколова, Вячеслава Мясникова, Александра Попова, Александра Калугина и Максима Ярицы. Они просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

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Отмечается, что претензии истцов связаны с выплатой Нетиевскому гонорара за концерт «Корпорация Морсов», который, по их словам, так и не состоялся. Представители «Уральских пельменей» заявили, что вместо концерта была лишь передача, составленная из фрагментов других концертов. Участники объединения потребовали, чтобы бывший директор возместил причиненные им убытки.

Нетиевский с 2011 по 2016 год был директором объединения «Уральские пельмени». Он же в качестве индивидуального предпринимателя оказывал коллективу услуги по организации концертов, телесъемок и гастролей.

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