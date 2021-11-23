Комики из шоу «Игра» ответили на обвинения в краже формата у КВН

Участники юмористической программы «Игра» на ТНТ, комики из команды «Студия Союз», ответили на обвинения в том, что проект украл формат у КВН. В интервью YouTube-каналу «Макарена» они прокомментировали слова генерального директора Первого канала Константина Эрнста о «ворованной игре».

«Честно говоря, я не знаю, чем они руководствуются, когда говорят, что это ворованный формат. Для меня это разные форматы абсолютно», — высказался участник «Студии Союз» Айдар Гараев. По его мнению, люди проводят параллели между двумя проектами лишь потому, что в «Игре» участвуют многие бывшие кавээнщики. Однако у программы на ТНТ, счел Гараев, другая юмористическая форма, пусть и тоже командная.

Юмористка Леля Гущина (настоящее имя — Елена Гущина) призналась, что ее удивили и немного покоробили слова о том, что «Игра» своровала формат шоу у КВН. Артистка отметила, что участники «Студии Союз» в течение 15 лет занимались юмором в КВН (в составе команды «Союз» — прим. "Ленты.ру"). По ее словам, комики покинули культовое шоу с наработанным самостоятельно багажом. «Мы создавались как продукт сами и ушли с этим продуктом, какие могут быть претензии? Где хотим, мы этот продукт продаем», — ответила на критику юмористка.

Слова генерального директора Первого канала Константина Эрнста об украденной игре прозвучали на Кубке мэра Москвы перед объявлением итоговых оценок. «Кто сегодня выиграет, кто проиграет — разницы нет. Мы уверены, что вы все будете продолжать играть в эту игру, в настоящую, а не в ворованную», — обратился Эрнст к командам. За месяц до этого руководитель и ведущий КВН Александр Масляков раскритиковал «Игру», назвав ее калькой КВН.

2 ноября стало известно, что ТНТ приостановил съемки «Игры». Телеканал объяснил это решение пандемией коронавируса. Также была приостановлена трансляция уже отснятых выпусков шоу.