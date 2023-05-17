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10:33, 17 мая 2023Интернет и СМИ

Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» раскрыла закулисье проекта

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Караулова: команда шоу состоит в основном из женщин

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Новая ведущая интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале, певица Юлианна Караулова рассказала о приглашении на проект, а также о закулисье программы. В интервью «Телепрограмме» она раскрыла, что команда шоу состоит в основном из женщин.

«На программе слаженная, дружная команда, очень приятные люди. Кстати, большинство из них — женщины, в том числе и редакторы, которые пишут вопросы», — заявила Караулова.

Ведущая отметила, что, получив приглашение стать лицом «Кто хочет стать миллионером?», она сразу ответила согласием и лишь задала несколько уточняющих вопросов. Спустя какое-то время певица поучаствовала в пробных съемках проекта, которые длились несколько часов и в которых участвовали специально приглашенные для тренировки люди. В процессе режиссер и редакторская команда комментировали действия Карауловой и давали подсказки.

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«Мне кажется, я достаточно быстро все поняла: и темпоритм передачи, и как все устроено. Втянулась быстро, команда меня очень поддерживала, вдохновляла, воодушевляла», — добавила певица.

В середине апреля сообщалось, что новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?» может стать Юлианна Караулова. В конце апреля эту информацию подтвердил Первый канал, объявив о возвращении передачи в эфир. До Карауловой проект вел Дмитрий Дибров.

«Кто хочет стать миллионером?», как и ряд других передач развлекательного характера, временно перестали выходить на Первом канале с конца февраля 2022 года. В пресс-службе вещателя объяснили, что решили сделать упор на показ программ, посвященных актуальной повестке. В сентябре гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил о постепенном возвращении в эфир развлекательных передач.

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Маргарита Щигарева
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