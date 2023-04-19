Названа возможная новая ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?»

KP.RU: новой ведущей телеигры «Кто хочет стать миллионером?» может стать певица Караулова

Названа возможная новая ведущая интеллектуальной телеигры Первого канала «Кто хочет стать миллионером?». О том, кто может заменить Дмитрия Диброва в роли ведущего программы, стало известно KP.RU.

По информации издания, новой ведущей шоу может стать певица Юлианна Караулова. Отмечается, что артистка в 2017 году участвовала в «Кто хочет стать миллионером?» с телеведущим Тимуром Соловьевым, вместе они выиграли главный приз в размере трех миллионов рублей.

О возвращении «Кто хочет стать миллионером» после длительного перерыва в эфир Первого канала сообщалось 11 апреля. Новый выпуск шоу покажут на телеканале 29 апреля.

Телеигра «Кто хочет стать миллионером?» и ряд других развлекательных передач, включая шоу «Вечерний Ургант» и «Точь-в-точь», временно перестали выходить на Первом канале с конца февраля 2022 года. В пресс-службе телеканала объяснили, что решили сделать упор на показ программ, посвященных актуальной повестке. В сентябре гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил о постепенном возвращении в эфир развлекательных передач.