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13:16, 19 апреля 2023Интернет и СМИ

Названа возможная новая ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?»

KP.RU: новой ведущей телеигры «Кто хочет стать миллионером?» может стать певица Караулова

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Названа возможная новая ведущая интеллектуальной телеигры Первого канала «Кто хочет стать миллионером?». О том, кто может заменить Дмитрия Диброва в роли ведущего программы, стало известно KP.RU.

По информации издания, новой ведущей шоу может стать певица Юлианна Караулова. Отмечается, что артистка в 2017 году участвовала в «Кто хочет стать миллионером?» с телеведущим Тимуром Соловьевым, вместе они выиграли главный приз в размере трех миллионов рублей.

О возвращении «Кто хочет стать миллионером» после длительного перерыва в эфир Первого канала сообщалось 11 апреля. Новый выпуск шоу покажут на телеканале 29 апреля.

Телеигра «Кто хочет стать миллионером?» и ряд других развлекательных передач, включая шоу «Вечерний Ургант» и «Точь-в-точь», временно перестали выходить на Первом канале с конца февраля 2022 года. В пресс-службе телеканала объяснили, что решили сделать упор на показ программ, посвященных актуальной повестке. В сентябре гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил о постепенном возвращении в эфир развлекательных передач.

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Олег Давыдов
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