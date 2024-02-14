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15:31, 14 февраля 2024Интернет и СМИ

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» рассказала о худшем свидании

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Караулова вспомнила худшее свидание

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известная российская певица, ведущая программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Юлианна Караулова вспомнила худшее в своей жизни свидание. Ее комментарий передает KP.RU.

По словам Карауловой, на одном из свиданий в ресторане к их с молодым человеком столику долго не подходил официант. Тогда, чтобы привлечь его внимание, парень сбросил на пол все находившиеся на столе предметы.

«Честно говоря, я испытала испанский стыд. Я не знаю, почему я сразу не встала и не ушла. Уже тогда все было понятно. Я зачем-то осталась», — рассказала ведущая. Она назвала большой ошибкой решение не покинуть неудачное свидание сразу.

Ранее Караулова раскрыла, что во время участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд» певица Алла Пугачева назвала ее наглой. Об этом поп-исполнительница рассказала в шоу «"Фабрика" с Яной Чуриковой».

Перед этим бывший ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров назвал ошибку Карауловой в стиле ведения программы. Шоумен счел, что его преемница копается в вопросах.

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      Маргарита Щигарева
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